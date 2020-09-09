Андрей Воробьев назвал конкурс «Лидеры России» шансом показать себя и пообщаться с президентом

Конкурс «Лидеры России» позволяет подготовить управленческие кадры под новые вызовы и задачи. Сегодня во всех сферах нужны сильные мотивированные лидеры. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По мнению главы региона, конкурс «Лидеры России» стал уникальной системой, в которой талантливые молодые люди могут заявить о себе, получить отличный опыт и даже пообщаться с президентом.

«Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях — в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на „Лидеров России“ как на перспективный резерв», — заявил глава региона.

В конкурсе «Лидеры России» победу одержали двое представителей Подмосковья: директор МФТИ Денис Кузьмин и представитель частной компании Михаил Подругин. Первый занимается развитием прикладных геномных технологий. Денис Кузьмин решил участвовать в конкурсе, чтобы рассказать властям о важности проектов Физтеха. Второй победитель — директор по стратегическому развитию ООО «АльтерМаг» Михаил Подругин — создал платформу Like a Pro, позволяющая организовать в школах открытые уроки, которые проводят представители профессионального сообщества.

Всего победителями конкурса «Лидеры России — 2020» стали 106 человек. Заявки на участие прислали более 230 тысяч претендентов.