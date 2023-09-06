Подмосковье 06 сентября 2023, 20:11 Андрей Воробьев назвал количество детских врачей в Подмосковье Андрей Воробьев: в Подмосковье работают 2,5 тысячи детских врачей Фото: Антон Чернов

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В Московской области работают более 2,5 тысячи детских врачей. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас в регионе функционируют 54 детские больницы и 144 поликлиники.

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«В этом году мы открыли поликлиники с детскими отделениями в Одинцове, Домодедове, Раменском, Коломне, Мытищах, Люберцах, Ленинском», — заявил Воробьев.

Глава региона заявил, что в 2024 году медучреждения появятся в Сергиевом Посаде, Мытищах и Серпухове. Сейчас в Красногорске строится большая детская многопрофильная больница. Ее откроют весной следующего года.

Ранее Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко вручили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности отличившимся детским педиатрам региона.

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