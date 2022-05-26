Андрей Воробьев назвал два направления импортозамещения в Подмосковье

Импортозамещение в Подмосковье можно разделить на два вектора. Один из них — производство в критически важных сферах, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отнес туда авиа- и машиностроение, фармацевтику, электронику.

«Я бы разделил импортозамещение на две части. Первая — это критическое импортозамещение. Есть бумага, где 1,5 тысячи позиций, электроника, фарма, авиа- и автомобилестроение — все, что смежное с ними, является критически важным. И есть второй блок импортозамещения, которое находится на наших производствах», — объяснил губернатор Подмосковья.

По его словам, это, например, компания «Шатура», которая производит качественную мебель.

«Но есть элементы, например, фурнитура или конструкции, которые нужно импортозаместить. В этом случае вы можете прийти к нам и получить поддержку из федерального регионального Фонда развития промышленности, получить дополнительно земельный участок за рубль», — сказал глава региона.

Он добавил, что оба направления импортозамещения сегодня реализуют в Подмосковье.

«Деньги под проекты импортозамещения дешевые сейчас. И, как я уже сказал, предположил, надеюсь, что в будущем будут еще дешевле. Например, про „Шатуру“ — это объем инвестиций в 700 миллионов рублей, но очень важные элементы для того, чтобы делать дальнейшее расширение производства мебели, а сегодня она востребована», — уточнил губернатор.

При этом некоторые предприятия зависят от импорта. Такие в Московской области есть, сообщил Андрей Воробьев.

«Например, памперсы для взрослых — извините за, может быть, деликатную тему — на 65-70% сегодня зависим от бельгийской компании. Вот сейчас реализуется проект — это 275 миллионов рублей. Мы дали льготный заем, и старт производства уже отечественных изделий будет в третьем квартале 2022 года», — рассказал он.

Также реализуют проекты по фармацевтике в Дубне, которые направлены на лечение онкологических заболеваний.

«Это индийская компания в свободной экономической зоне. Соответственно, там тоже миллиард рублей инвестиций. Она получает у нас поддержку — и вперед. Старт производства в 2023 году», — заключил Воробьев.

Ранее он сообщил, что санкции помогли иначе взглянуть на импортозамещение.