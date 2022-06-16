Андрей Воробьев назвал число международных компаний в Подмосковье

В Московской области продолжают работу порядка 190 известных международных брендов. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ.

«Сегодня в Московской области очень сильных, международных брендов порядка 180-190. Они все известны, все на слуху», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что когда иностранные компании заявляют о планах уйти, их место готов занять российский бизнес.

«Кто-то из них, как IKEA вчера или позавчера, говорит, что уйдет. Но в чем особенность. Они так же, как и Valio, только собираются уходить, приходит российский бизнес, он обладает технологиями. Часто весь менеджмент на этих предприятиях российский. И я очень надеюсь, что это замещение, если компания уходит, не будет означать потерю рабочих мест или сокращение налогов», — сказал Воробьев.

В Подмосковье продолжают работу иностранные компании из разных стран, они имеют прибыль. Воробьев отметил, что никто из них никуда не собирается уходить.

«Но есть обстоятельства, это не является секретом. Есть давление. Я думаю, что они его выдержат. А мы поможем», — сказал Воробьев.