Андрей Воробьев назвал 3 слагаемых успеха школьников

Победа школьника на олимпиаде — это важное достижение, которое нужно ценить, но это не главное в жизни и не единственное, из чего складывается успех ученика. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире радиостанции Sputnik.

«Олимпиада — это не панацея от всего и вся, нет. Это лишь одно слагаемое. Высокое качество образования — второе весомое слагаемое. Третье, конечно, воспитание», — заявил губернатор Подмосковья.

Воробьев пообщался в эфире с Егором Патешманом, учеником Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном. Егор написал свою первую олимпиаду по математике еще во втором классе, и с тех пор каждый год принимает в них участие: победил на олимпиаде по астрономии, стал призером олимпиад по физике, экономике и математике.

«Мы часто слышим, что интеллект, разум, новации рулят и делают тебя сильнее. Тебя, твое государство, твою страну. И наша задача — всех знать в лицо, в том числе сегодня знакомлюсь с Егором, чтобы мы знали друг друга», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что такие встречи с победителями олимпиад проводят и директора школ. Нужно общаться и оказывать максимальное содействие тем, кто целеустремлен, отметил глава региона.

«Много интересных идей у ребят уже есть в этом возрасте, и в 15, и в 17 лет. Поэтому мы ценим такое партнерство», — заявил Воробьев.

Губернатор также рассказал, что с каждым годом все больше школьников из Подмосковья побеждают на олимпиадах.