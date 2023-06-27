Важное 27 июня 2023, 17:01 «Обнять и узнать пожелания». Андрей Воробьев навестил детей бойцов СВО в летнем лагере Подмосковья Губернатор Подмосковья навестил детей бойцов СВО в летнем лагере «Литвиново»

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Летний лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске принял уже около 300 детей участников СВО. Ребята приехали со всего Подмосковья, для них подготовили бесплатный отдых по две недели. Губернатор Андрей Воробьев, навестив детей, угостил их мороженым и проверил условия, в которых они разместились.

«Я приехал к вам, чтобы вас обнять, узнать, нравится ли вам здесь, какие есть пожелания. Вожатые и инструкторы рассказали, что вы дружные, очень добрые, с удовольствием общаетесь друг с другом — это очень приятно», — отметил он.

Сегодня «Литвиново» — в топ-3 летних лагерей Подмосковья. Дети отдыхают на природе, занимаются спортом, творчеством и посещают развивающие уроки.

В этом году мы выделили три тысячи путевок для ребят, чьи папы защищают страну в зоне СВО. Ваша смена — уже вторая. Самое главное, что у вас здесь появились друзья, много впечатлений и историй. Андрей Воробьев

В детском лагере — пятиразовое разнообразное питание, включающее в себя блинчики, котлеты, супы и не только.

Бассейны, аэрохоккей и боулинг

На территории разместили 14 спальных корпусов. В обустроенных комнатах отдыхают по четыре-шесть человек.

«Ребята размещаются в кирпичных и деревянных сооружениях. В нашем лагере развитая инфраструктура: два крытых бассейна, два спортивных зала, тренажерный и бильярдный залы, аэрохоккей, открытые спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон, теннис, боулинг», — рассказал директор детского лагеря Дмитрий Еремейцев.

Есть игровые и спортивные площадки, воркаут-зона, место для сдачи нормативов ГТО, библиотека и всевозможные кружки.

Например, ребята могут заниматься хореографией, рукоделием, актерским мастерством, музыкой, литературой. В детском лагере работает психолог Татьяна Абубакарова. Вместе с тем уже два года она трудится в семейном центре «Непоседы» в Балашихе.

Пообщавшись с детьми, Андрей Воробьев отметил, что их отцы совершают сегодня много героических поступков в зоне СВО.

«Наше воинское братство всегда и во все века было известно. Поэтому все ваши отцы и наши друзья, которые сейчас там, — герои. Кстати, среди них есть и женщины — они помогают, заботятся, спасают, лечат», — заключил глава Подмосковья.

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