Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации пожилых жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил пожилым жителям о важности вакцинации от коронавируса. По его словам, пенсионеры очень тяжело переносят ковид.

«Наша задача — разъяснить и максимально обезопасить, потому что мы видим: сейчас на койках 85% — это люди в возрасте 50+. Люди старше 60 болеют тяжело», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

При этом глава региона подчеркнул, что в области стараются сделать максимально удобной вакцинацию для всех, у кого нет противопоказаний. Подмосковные власти разъясняют всем, что прививка «Спутник V» безопасна. И если нет противопоказаний врача, хронических заболеваний, то лучше сделать прививку.

По словам Воробьева, в день в Подмосковье прививки от коронавируса делают около 16 тысяч человек. За эту неделю Подмосковье поставило рекорд: за последние три дня прививки получили 15, 15,5 и 16 тысяч человек. Но темпы все равно нужно наращивать. Губернатор добавил, что прививка защищает не только самих вакцинируемых, но и тех, кто не может получить препарат из-за противопоказаний.