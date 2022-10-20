Андрей Воробьев напомнил, как получить кредитные каникулы для военнослужащих | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 08:41 Андрей Воробьев напомнил, как получить кредитные каникулы для военнослужащих Губернатор Подмосковья объяснил, как оформить кредитные каникулы для военнослужащих

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Жительница Коломны обратилась с вопросом к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в эфире радио Sputnik. Наталья Корнюшенко — мать военнослужащего, которого призвали в рамках частичной мобилизации. У нее возникли проблемы в получении кредитных каникул для сына. Глава регион напомнил о том, как избежать проблем в получении поддержки.

«Мы вчера говорили со „Сбербанком“ — у них есть номер 900, по которому вы можете позвонить, и кредитные каникулы будут предоставлены, а дальше нужно дооформить документы», — напомнил Воробьев.

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Наталья рассказала, что банк отказал в оформлении кредитных каникул, ссылаясь на то, что родители не могут быть заявителями. Заявку смог оставить сын, позвонив в организацию. Андрей Воробьев объяснил, что для оформления кредитных каникул родителям необходима доверенность.

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«Кредитные каникулы на потребительский кредит или, если есть ипотека, ему будут предоставлены», — подчеркнул губернатор.

Убедиться в том, что семья получит отсрочку по кредиту, можно в Центре поддержки. Их открыли во всех округах региона, напомнил глава Подмосковья.