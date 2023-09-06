06 сентября 2023, 20:24
Андрей Воробьев напомнил доступные врачам меры поддержки в Подмосковье
Для медиков Московской области действует ряд мер поддержки. В их число входят такие проекты, как «Земля врачам», компенсация аренды жилья, социальная ипотека и «Приведи друга». Об этом в Telegram-канале написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Надеемся, что вы чувствуете нашу заботу. Мы будем и дальше делать вашу работу в Подмосковье комфортнее и интереснее!» — добавил губернатор.
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По его словам, сейчас в Московской области работают более 2,5 тысячи детских врачей. Они трудоустроены в 54 детских больницах и 144 поликлиниках.
Ранее Воробьев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности отличившимся детским педиатрам региона.
Награждение состоялось в рамках Съезда детских врачей в Красногорске, который продлится до 8 сентября включительно.
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Андрей Воробьев
Врачи
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