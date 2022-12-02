Подмосковье 02 декабря 2022, 20:55 Андрей Воробьев наградил победителей Кубка генпрокурора по стрельбе из лука Глава Подмосковья Воробьев наградил победителей Кубка генпрокурора по стрельбе из лука

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В международном выставочном центре «Крокус Экспо» 2 декабря завершились соревнования по стрельбе из лука. Победителей «Кубка Генерального прокурора Российской Федерации» наградил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московскую область на турнире представляли 39 спортсменов.

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«Вижу, что наша команда состоит из прекрасных девушек. Знаю, что есть и парни, но так получилось, что все наши медали на Кубке завоевали именно девушки», — обратился к ним Андрей Воробьев.

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Представители Подмосковья выиграли две бронзовые медали. Первую в дисциплине «блочный лук» завоевала команда юниорок — Кристина Кахновская из спортивной школы «Химки», Кристина Бошян и и Юлия Кудинова из «Одинцово». Вторую медаль в дисциплине «блочный лук» среди девушек выиграла Елизавета Игнатова из Химок.

Губернатор тепло пообщался со спортсменами. Он рассказал, что во время визитов в Бурятию часто стреляет из лука, но не из блочного, а из классического.

На турнир съехались 500 спортсменов из 35 регионов. Соревнования прошли в двух возрастных категориях: среди юниоров и юниорок 17-19 лет, и юношей и девушек 13-16 лет.

Открытие турнира состоялось 28 ноября. На торжественном событии присутствовали генеральный прокурор России Игорь Краснов и Андрей Воробьев. Они понаблюдали за тем, как участники Кубка готовятся к соревнованиям. Особенное внимание привлек один из паралимпийцев. Мужчина без рук с невероятной точностью отправлял одну стрелу за другой прямо в цель. Генпрокурор пообщался с ним и подчеркнул, что его сила воли и характер — отличный пример для молодежи. По словам организаторов турнира, его будут проводить ежегодно.