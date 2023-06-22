Важное 22 июня 2023, 17:29 «Заметная и необходимая работа». Андрей Воробьев наградил лучших врачей Подмосковья Губернатор Воробьев наградил лучших врачей Подмосковья Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковные врачи получили награды от губернатора Андрея Воробьева. Их пригласили в музей-заповедник «Горки Ленинские», чтобы поздравить с состоявшимся профессиональным праздником. Глава региона отметил, что работа медика всегда заметна и очень необходима.

По его словам, в сфере медицины, как и во всех остальных в жизни, важна и необходима командная работа.

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«Для нас критически важно, чтобы логика всех наших действий доходила до каждого педиатра или терапевта и чтобы каждый учитель или водитель „Мострансавто“ тоже был частью команды. Это весьма сложная задача, но здорово, когда человек разделяет то, что ему по душе», — отметил Воробьев.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Глава Подмосковья напомнил, с какой колоссальной нагрузкой справились врачи в условиях пандемии. Медицинский работник, подчеркнул он, — особенная профессия.

«Это опасная, заметная, но очень необходимая работа. Спасибо всем, кто у нас трудится в сфере родовспоможения, в перинатальных центрах. Знаю, что каждый руководитель, кто управляет ими, совершенствуется, растет, старается привнести новые методики, привлечь людей», — сказал Андрей Воробьев.

Награды

Главному врачу перинатального центра в Щелкове Андрею Пастарнаку присвоили почетное звание заслуженного врача России.

По словам специалиста, за последние десять лет служба родовспоможения в Московской области вышла на новый уровень.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

«За счет строительства современных перинатальных центров. Мы привлекли со всех уголков России большое количество профессионалов, что вкупе с высокими технологиями помогает добиваться хороших результатов в выхаживании малышей, особенно глубоко недоношенных», — отметил Пастарнак.

Ирина Малахова, уже свыше 35 лет работающая в поликлинике в Люберцах и успешно внедряющая новые методики, получила орден «За заслуги перед Московской областью» III степени.

Оториноларингологу из Домодедовского округа Асунде Джагаевой вручили награду в благодарность за то, что применяет новейшие медицинские знания, была победителем конкурса «Лучший врач Московской области».

Заведующую консультативно-диагностическим отделением перинатального центра в Коломенском округе Ирину Трифонову удостоили ордена Сергия Радонежского.