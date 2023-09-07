Подмосковье 07 сентября 2023, 16:14 Андрей Воробьев наградил акушера-гинеколога из Балашихи пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Акушера-гинеколога Балашихинского родильного дома Елену Кантину наградили на IV съезде детских врачей в Подмосковье за добросовестную работу. На мероприятии в Доме правительства собрались те, кто заботятся о самых маленьких пациентах.

Мероприятие стартовало в Музее-заповеднике «Архангельское» 6 сентября. Оно призвано развивать единую образовательную площадку для детских врачей региона, где все смогут обмениваться опытом.

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Съезд продлится четыре дня. В нем примут участие более семи тысяч врачей из 76 регионов России и 25 зарубежных стран. Для участников проведут тренинги и мастер-классы по оказанию первой и неотложной помощи, а также сердечно-легочной реанимации.

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