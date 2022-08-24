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    24 августа 2022, 18:36

    Лицей № 5 в Подольске отремонтируют к ноябрю — Андрей Воробьев

    Антон Ишбульдин

    Лицей № 5 в Подольске отремонтируют к ноябрю. Облик постройки 1986 года впервые полноценно преобразится. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что задача — возобновить уроки во втором учебном модуле.

    Лицей № 5 в Подольске отремонтируют к ноябрю — Андрей Воробьев | Изображение 1

    Школа получит современный облик — здесь обновят кровлю, фасад, электрику, внутреннюю отделку, окна, отопление и не только.

    Я приехал, чтобы еще раз убедиться, что здесь хороший темп и что ко второму модулю дети пойдут в школу

    Андрей Воробьев.

    Лицей № 5 в Подольске отремонтируют к ноябрю — Андрей Воробьев | Изображение 2

    Губернатор напомнил, что изначально ремонт планировали завершить к началу сентября. Но строители столкнулись со сложностями, из-за которых срок сдвинулся на ноябрь.

    «Когда вскрыли фундамент и несущие конструкции, то увидели здесь серьезные проблемы. Мы попросили понять ситуацию, отнестись с конструктивом для того, чтобы сделать все качественно. Школа будет красивой», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    Лицей № 5 в Подольске отремонтируют к ноябрю — Андрей Воробьев | Изображение 3

    На площадке работают свыше 100 строителей. На время ремонта свыше 1,2 тысячи учеников распределили по ближайшим образовательным центрам. Для перевозки выделили специальные автобусы.

    Сейчас степень готовности капитального ремонта достигла 43%. Когда ребята вернутся в стены школы, они увидят ее в новом облике.