Лицей № 5 в Подольске отремонтируют к ноябрю. Облик постройки 1986 года впервые полноценно преобразится. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что задача — возобновить уроки во втором учебном модуле.

Школа получит современный облик — здесь обновят кровлю, фасад, электрику, внутреннюю отделку, окна, отопление и не только.

Я приехал, чтобы еще раз убедиться, что здесь хороший темп и что ко второму модулю дети пойдут в школу Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что изначально ремонт планировали завершить к началу сентября. Но строители столкнулись со сложностями, из-за которых срок сдвинулся на ноябрь.

«Когда вскрыли фундамент и несущие конструкции, то увидели здесь серьезные проблемы. Мы попросили понять ситуацию, отнестись с конструктивом для того, чтобы сделать все качественно. Школа будет красивой», — подчеркнул Андрей Воробьев.

На площадке работают свыше 100 строителей. На время ремонта свыше 1,2 тысячи учеников распределили по ближайшим образовательным центрам. Для перевозки выделили специальные автобусы.

Сейчас степень готовности капитального ремонта достигла 43%. Когда ребята вернутся в стены школы, они увидят ее в новом облике.