Подмосковье 14 декабря 2023, 18:44 Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова наградили жителей Подмосковья за достижения их детей Фото: Антон Чернов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приемных родителей за высокие результаты их детей в спорте и творчестве. На торжественной церемонии «Гордость Подмосковья» отметили более 40 человек.

«Наша задача — подчеркнуть тот благородный труд родителей, заботу, внимание, материнскую и отеческую любовь к детям, благодаря которым они добиваются заметных успехов. Очень приятно, что сегодня здесь присутствуют и многодетные семьи, и семьи участников СВО — все, кто уделяет особое внимание семейному воспитанию», — заявил Воробьев.

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Так, Олег и Ольга Абрамовы из Павловского Посада получили благодарность губернатора Московской области. Семья воспитывает семерых детей. Почти все ребята увлекаются музыкой, а сын Иван неоднократно становился лауреатом Московского международного фестиваля «Музыкальный калейдоскоп» и других конкурсов.

«Как многодетная мама десяти детей, у меня пять рожденных и пять приемных, я понимаю, насколько непросто сохранить климат, гармонию в семье, еще и воспитать настоящих чемпионов», — отметила Львова-Белова.

Андрей Воробьев также выразил благодарность педагогам, которые занимаются с детьми, нуждающимися в особой помощи. По его словам, такую работу невозможно выполнять без доброго, чистого сердца.

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