Андрей Воробьев и Игорь Акинфеев пробили друг другу пенальти в Подмосковье

Футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» собрал сразу 16 команд со всей России и из Минска в Подмосковье. На поле вышли игроки детских клубов, а вместе с ними — губернатор Московской области Андрей Воробьев и сам Акинфеев.

Турнир разделили на два дня, и сегодня он начался с пенальти. Его другу другу пробили губернатор и именитый голкипер.

«Ребята, дорогие родители, тренеры, дорогой Игорь, я хочу всех поприветствовать в солнечных Бронницах. Сегодня здесь юные футболисты и родители, которые переживают. Игорь, хочу тебя поблагодарить за то, что ты в четвертый раз приезжаешь сюда, чтобы вдохновить молодых ребят, которые хотят побеждать в этой жизни», — поприветствовал всех губернатор.

На турнир приехали детские команды из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова и Минска. Соревнования на кубок Акинфеева открыли по инициативе губернатора Подмосковья в четвертый раз.

Андрей Юрьевич, спасибо, что поддерживаете наш турнир. Думаю, что с каждым годом все видят, что становится только лучше и лучше. Состав участников — только лучше и лучше Игорь Акинфеев.

Впервые на турнире пройдут соревнования по киперболу. Это совершенно новая спортивная дисциплина, развивающаяся по инициативе Акинфеева.

В этом году в Бронницах впервые проходят и соревнования среди вратарей — кипербаттл.

«Ребят, я знаю, что турнир очень интересный. Надеюсь, что все вы здесь приобретете мастерство, научитесь добывать победу через волю, характер. Рад вас всех видеть. Только вперед!», — добавил Андрей Воробьев.

Сегодня футбол занимает лидирующее место по популярности у жителей Подмосковья среди всех видов спорта.

«Я думаю, что мастерство оттачивается, эмоций много, хорошего футбола много. Спасибо огромное школам, которые участвуют в этом году. Я надеюсь, что в следующем году будет еще намного интереснее», — подытожил Акинфеев.

Ранее губернатор Подмосковья вышел на лед перед финалом детского хоккейного турнира на кубок Александра Овечкина.