Подмосковье 27 июля 2023, 22:49 Андрей Воробьев: дорогу «Осташковское шоссе — деревня Ульянково» в Мытищах достроят к сентябрю Фото: unsplash.com

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В Мытищах продолжается строительство четырехполосной дороги «Осташковское шоссе — деревня Ульянково». Работы планируют завершить к 1 сентября этого года, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По пути на Мытищинскую хорду заехал на стройплощадку еще одной дороги — „Осташковское шоссе — д. Ульянково“», — рассказала глава региона.

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По его словам, протяженность трассы составляет 3,3 километра. Участок дороги включает в себя мост через реку Клязьму и проходит рядом с населенными пунктами. Магистраль оборудуют велосипедными дорожками, наземными переходами, светофорами и остановками общественного транспорта.

Дорога улучшит транспортную доступность для 40 тысяч людей региона. Они проживают в ЖК «Пироговская ривьера», «Пироговский» и «Афродита».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Мытищах с депутатами, предпринимателями, волонтерами, старостами поселений и другими активистами. На мероприятии обсудили перемены и развитие городского округа.

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