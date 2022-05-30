Андрей Воробьев анонсировал форум лучших бизнес-практик в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о планах проведения форума лучших бизнес-практик
В Подмосковье планируют провести форум лучших бизнес-практик, на котором уделят внимание развитию импортозамещения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«…Есть предприятия, которым нужна помощь в части культуры производства и повышения производительности. Наша задача <…> — чтобы лучшие практики ведения бизнеса были обеспечены», — заявил Воробьев.
Идею проведения форума лучших бизнес-практик поддержал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Это важно всегда, особенно сейчас, когда действуют большие программы поддержки по импортозамещению, по экспортному потенциалу», — отметил губернатор Подмосковья.
Площадку для форума готов выделить Сбербанк.
В Подмосковье также планируют провести форум по обмену опытом между предприятиями сельского хозяйства, на котором представят лучшие мировые и отечественные практики.