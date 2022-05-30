Андрей Воробьев анонсировал форум лучших бизнес-практик в Подмосковье

В Подмосковье планируют провести форум лучших бизнес-практик, на котором уделят внимание развитию импортозамещения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«…Есть предприятия, которым нужна помощь в части культуры производства и повышения производительности. Наша задача <…> — чтобы лучшие практики ведения бизнеса были обеспечены», — заявил Воробьев.

Идею проведения форума лучших бизнес-практик поддержал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Это важно всегда, особенно сейчас, когда действуют большие программы поддержки по импортозамещению, по экспортному потенциалу», — отметил губернатор Подмосковья.

Площадку для форума готов выделить Сбербанк.

В Подмосковье также планируют провести форум по обмену опытом между предприятиями сельского хозяйства, на котором представят лучшие мировые и отечественные практики.