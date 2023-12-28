Подмосковье 28 декабря 2023, 13:52 Андрей Воробьев: 6 медицинских центров открыли в Подмосковье после капремонта Фото: пресс-служба губернатора Московской области

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В этом году в Московской области капитально отремонтировали еще шесть объектов здравоохранения. Они располагаются в Щелкове, Лосино-Петровском, Волоколамске и Видном. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Три медучреждения привели в порядок в Щелковской городской больнице. Это терапевтический корпус в городе, стационар в Лосино-Петровском и амбулатория в Медвежьих озерах.

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«Мы продолжаем запускать объекты здрава после капремонта — в минувшую пятницу ввели сразу пять, сейчас — шесть, и планируем, что до конца года свои двери откроет еще ряд важных для жителей медучреждений. Всего за этот и следующий год приведем в порядок свыше 280 лечебных заведений», — заявил Воробьев.

Так, терапевтическом корпусе больницы находятся отделения неврологии, кардиологии, реанимации, первичное сосудистое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Объект получил новые кровати для пациентов, шкафы, тумбочки и медпост. На первом этаже разместили дневной стационар с аппаратом КТ и рентгеном, на втором — отделения для пациентов с заболеваниями нервной системы. Все палаты оснастили туалетом и душем, появилась навигация и пандусы для маломобильных людей.

«Наличие современного оборудования и квалифицированных специалистов позволит нам сэкономить массу сил и времени», — заявил житель Щелкова Сергей Лобов.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В стационаре в Лосино-Петровском модернизировали системы тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции, заменили окна и двери, утеплили крышу, смонтировали противопожарную систему, телефон и интернет. Также учреждение получило новую мебель, новые аппараты УЗИ, ИВЛ, операционные столы и другое медоборудование.

В амбулатории в Медвежьих Озерах сделали перепланировку, оборудовали фильтр-боксы с отдельными входами для детей и взрослых, зоны ожидания, санузлы, гардероб. Также специалисты оборудовали прививочные, массажные кабинеты и зону для выдачи больничных листов.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Амбулатория получила рентген, аппараты ЭКГ, УЗИ. Медучреждение рассчитано на 11,5 тысячи пациентов, в том числе на 3,5 тысячи детей.

В селе Осташево в Волоколамске капитально отремонтировали два корпуса 1967 года постройки. В них привели в порядок фундамент, фасад и крышу, заменили системы водоотведения, электро-, тепло- и водоснабжения, установили противопожарную систему и отделали кабинеты изнутри.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Видном стоматологическая поликлиника работает по терапевтическому, ортодонтическому, ортопедическому, хирургическому профилям, а также с детьми. Она казывает медпомощь 310 тысячам человек. Медучреждение оснастили современным рентгеном, компьютерным томографом, онкоскринингом.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

После ремонта в поликлинике увеличили штат врачей, появились кабинеты пародонтологии и профилактической стоматологии. Теперь специалисты смогут обслуживать в смену не 125 пациентов, а 350.

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