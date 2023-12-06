Подмосковье 06 декабря 2023, 14:22 Андрей Воробьев: 11 современных котельных построили в Серпухове за пять лет Константин Семенец

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В Серпухове с 2018 года построили 11 котельных, а в общей сложности ввели в эксплуатацию 34 объекта теплоэнергетики. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как выполнен ремонт на одной из обновленных котельных, а также пообщался с местными жителями и поблагодарил руководство «Газпрома».

Еще пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, а тепловых сетей — 57%. На сегодняшний день здесь полностью завершили модификацию инфраструктуры в рамках соглашения.

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Губернатор Московской области посетил одну из обновленных котельных, где пообщался с местными жителями.

Я очень надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. «Газпром» — наш большой надежный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и еще ряд городов зависят от этого партнерства. Мы пригласили вас, чтобы рассказать о реконструкции, которая ведется в Серпухове. Весной тоже были здесь, запускали котельную. Всего построили 11 новых, а в общей сложности ввели 34 объекта теплоэнергетики. Андрей Воробьев

Он также передал слова благодарности «Газпрому» и выразил надежду, что работы по обновлению котельных и инженерных сетей буду проводиться качественно.

Константин Семенец

Котельная № 33 начала работу после реконструкции в 2021 году. В ней установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы и другое оборудование. Кроме того, обновили кровлю и отреставрировали фасад.

Гендиректор «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин подчеркнул, что в Серпухове полностью реконструировали модернизировали 34 объекта.

Это позволило увеличить уровень надежности теплоснабжения, ну и, конечно, сократить затраты на теплоресурсы — газ, вода. Вячеслав Васин

Он добавил, что на реконструкцию теплосетей в Серпухове потратили порядка двух миллиардов рублей. Работы высоко оценили местные жители, которые рассказали о повышении надежности и качества теплоснабжения в округе.

Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец Константин Семенец

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