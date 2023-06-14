Подмосковье 14 июня 2023, 15:06 Андрей Турчак назвал Подмосковье одним из лидеров страны по многим показателям

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Подмосковье является лидером по реализации народных программ «Единой России», заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Государственный деятель отметил, что за последние 10 лет в Московской области единороссы исполнили более 100 тысяч просьб жителей.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье запустили портал обратной связи «Добродел» и первый в стране Центр управления регионом (ЦУР). Благодаря системам профильные ведомства оперативно реагируют на жалобы жителей и принимают меры по устранению проблем.

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«Именно после успешного пилота в регионе такие центры стали создаваться в других субъектах. С началом специальной военной операции именно Московской областью были запущены первые центры помощи мобилизованным и их семьям», — добавил Турчак.