14 июня 2023, 15:06
Андрей Турчак назвал Подмосковье одним из лидеров страны по многим показателям
Подмосковье является лидером по реализации народных программ «Единой России», заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Государственный деятель отметил, что за последние 10 лет в Московской области единороссы исполнили более 100 тысяч просьб жителей.
По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье запустили портал обратной связи «Добродел» и первый в стране Центр управления регионом (ЦУР). Благодаря системам профильные ведомства оперативно реагируют на жалобы жителей и принимают меры по устранению проблем.
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«Именно после успешного пилота в регионе такие центры стали создаваться в других субъектах. С началом специальной военной операции именно Московской областью были запущены первые центры помощи мобилизованным и их семьям», — добавил Турчак.
Добродел
«Единая Россия»
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