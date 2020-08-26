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    26 августа 2020, 18:52

    Андрей Разин откроет деловую программу фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» 27 августа

    Анастасия Максимовских , Юлия Уткина

    Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» стартует 27 августа на сыроварне Олега Сироты в Истринском округе. Он продлится четыре дня. Деловую программу фестиваля откроет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
    Андрей Разин откроет деловую программу фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» 27 августа | Изображение 1

    «В рамках круглого стола будут представлены основные направления государственной поддержки предприятий АПК региона. Также планируем поговорить о новых крупных предприятиях и фермерских хозяйствах, производящих сыры, о состоянии и перспективах сыроделия в Подмосковье. И обо всей молочной отрасли, которая в значительной степени зависит от состояния сыроделия», — отметил Андрей Разин.

    В деловой программе фестиваля — конференции, круглые столы, мастер-классы и презентации.

    Андрей Разин откроет деловую программу фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» 27 августа | Изображение 2

    На праздник сыра приедут более 300 фермеров со всей России, 170 из которых — сыровары. Около 50 сыроваров из разных округов Подмосковья представят свыше сотни сортов сыра участникам и гостям фестиваля.

    Андрей Разин откроет деловую программу фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» 27 августа | Изображение 3

    Помимо сыра, на фестиваль со всей страны фермеры привезут молочную продукцию, колбасы и другие мясные деликатесы, хлеб, сладости, мед, квас, вино, пиво, сидр и многое другое.

    Андрей Разин откроет деловую программу фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» 27 августа | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Для всех гостей будет подготовлена большая зона фудкортов и фудтраков, где можно будет отведать вкусные блюда из сыра и другой фермерской продукции.

    Андрей Разин откроет деловую программу фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» 27 августа | Изображение 5

    Всех желающих ждут на сыроварне «Русский пармезан» в деревне Дубровское Истринского округа с 27 по 30 августа.

    Андрей Разин откроет деловую программу фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» 27 августа | Изображение 6

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