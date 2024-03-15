Подмосковье 15 марта 2024, 14:07 Андрей Иванов заложил капсулу времени в фундамент новой школы ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Глава Одинцово Андрей Иванов вместе с жителями рабочего поселка Заречье заложил памятную капсулу в основание будущей школы. Новая школа появится в квартале жилого комплекса «Резиденции Сколково». Она рассчитана на 750 учеников.

В церемонии принял участие руководитель проекта жилого комплекса «Резиденции Сколково» Евгений Бовсуновский. Планируется, что строительство нового образовательного учреждения будет завершено к третьему кварталу 2026 года, и после этого школу передадут на баланс городского округа. Новая школа будет муниципальной и предназначена для формирования высококачественной образовательной среды для учеников.

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Андрей Иванов выразил уверенность в высоком качестве будущего образовательного учреждения, подчеркнув его значимость для развития талантов и воспитания патриотов страны. Администрация округа будет поддерживать инвестора для соблюдения сроков строительства. Школа обещает быть современной по всем стандартам, с экологически чистыми материалами и всем необходимым для качественного образовательного процесса.

Здание школы будет иметь Ш-образную форму, три надземных этажа и подземный технический этаж. В ней предусмотрено 46 универсальных и специализированных кабинетов, а также места для занятий в группах продленного дня. Помимо учебных аудиторий, в школе будут спортивные и физкультурно-оздоровительные зоны, лаборатории и мастерские, библиотека-информационный центр и разнообразные классы для различных возрастных групп.

Объект станет третьим образовательным учреждением, построенным в рамках жилого комплекса «Резиденции Сколково», и призван обеспечить комфортные и современные условия для обучения будущих учеников. Сейчас в жилом комплексе «Резиденции Сколково» уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест.

пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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