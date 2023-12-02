Подмосковье 02 декабря 2023, 06:00 Андрей Гросул из Подмосковья стал вице-чемпионом мира по восточному боевому единоборству Общероссийская общественная организация «Федерация кикбоксинга России»

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Представитель Подмосковья Андрей Гросул завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству. Турнир прошел во Вьетнаме, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Чемпион России из Истры выступил в составе национальной сборной. В финале он уступил представителю Белоруссии. При этом он вышел на арену с переломом руки.

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«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, рад, что мой подопечный на таком высоком уровне соревнований, со сломанной рукой, добрался до финала», — рассказала тренер спортсмена Эльмир Алиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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