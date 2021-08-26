Почетному жителю Подмосковья и ректору МГИМО Анатолию Торкунову исполнился 71 год

Ровно 71 год назад родился выдающийся специалист по международным отношениям Анатолий Торкунов. Путь дипломата начинался в МГИМО — он изучал корейский и английский языки. Позже отправился на профильную службу в Пхеньян.

Сегодня он известен как бессменный ректор МГИМО еще с 1992 года.

Торкунов — почетный гражданин Подмосковья и председатель областной Общественной палаты. Он специалист по азиатским исследованиям, участник президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Кроме того, Анатолий Торкунов — член Коллегии МИД России. А когда-то он начал с должности помощника ректора МГИМО. Это было в 1974 году.

Затем дипломат защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

С 1977 года он занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.

Три года он был на дипломатической службе в Вашингтоне. В 1986-м Торкунова избрали деканом факультета международных отношений.

Спустя три года назначили первым проректором МГИМО, а в 1992-м избрали ректором. В мае 2008 года он стал академиком Российской академии наук.

МГИМО при Торкунове

Под руководством Торкунова в МГИМО произошла большая модернизация учебного процесса.

Там появились новые кампусы и учебные корпуса. Университет вошел в высшие строчки мировых рейтингов.

С 2015 года в его состав включили одинцовский филиал — там готовят высококлассных специалистов различных направлений подготовки.

Торкунов отмечен российскими и иностранными наградами. А в прошлом году ему присвоили звание почетного гражданина Московской области.