Почетному жителю Подмосковья и ректору МГИМО Анатолию Торкунову исполнился 71 год
Ровно 71 год назад родился выдающийся специалист по международным отношениям Анатолий Торкунов. Путь дипломата начинался в МГИМО — он изучал корейский и английский языки. Позже отправился на профильную службу в Пхеньян.
Сегодня он известен как бессменный ректор МГИМО еще с 1992 года.
Торкунов — почетный гражданин Подмосковья и председатель областной Общественной палаты. Он специалист по азиатским исследованиям, участник президиума Совета при президенте России по науке и образованию.
Кроме того, Анатолий Торкунов — член Коллегии МИД России. А когда-то он начал с должности помощника ректора МГИМО. Это было в 1974 году.
Затем дипломат защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
С 1977 года он занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.
Три года он был на дипломатической службе в Вашингтоне. В 1986-м Торкунова избрали деканом факультета международных отношений.
Спустя три года назначили первым проректором МГИМО, а в 1992-м избрали ректором. В мае 2008 года он стал академиком Российской академии наук.
МГИМО при Торкунове
Под руководством Торкунова в МГИМО произошла большая модернизация учебного процесса.
Там появились новые кампусы и учебные корпуса. Университет вошел в высшие строчки мировых рейтингов.
С 2015 года в его состав включили одинцовский филиал — там готовят высококлассных специалистов различных направлений подготовки.
Торкунов отмечен российскими и иностранными наградами. А в прошлом году ему присвоили звание почетного гражданина Московской области.