Анатолий Вассерман сыграл в квиз с пенсионерами Ногинска

Источник фото: телеканал «360»

Накал страстей как в настоящей телевизионной викторине. Пенсионеры Ногинска дадут фору многим. Им теперь есть где показать свои таланты. В Ногинске открылся клуб «Активное долголетие». Здесь проводятся областные квиз-турниры, мастер-классы по адаптивной йоге и росписи пряников.

В этот раз в интеллектуальной игре приняли участие 10 команд восточного Подмосковья. Сюрпризом для участников проекта «Активное долголетие» стала творческая встреча с Анатолием Вассерманом. К самому умному человеку в России возникла масса вопросов: в какую профессию направить внуков, куда поехать жить на пенсии, сложно ли жить, зная все.

Источник фото: телеканал «360»

«Программа „Активное долголетие“ дает возможность прожить не только дольше, но и лучше. Любой способ чувствовать себя востребованным, нужным и себе, и другим — это очень полезно и важно», — сказал Анатолий Вассерман.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Никитина присоединилась к программе сразу, как только про нее узнала. Она занимается йогой, дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, ездит на экскурсии. Благодаря «Активному долголетию» Елена уже побывала в Воскресенске и Орехово-Зуеве.

Проект губернатора Подмосковья «Активное долголетие» — это большие возможности и множество направлений. Клуб предлагает сразу несколько активностей. Теперь пенсионеры округа смогут заниматься йогой, танцами, творчеством, играть в настольные игры и просто найти друзей, а не сидеть дома в одиночестве.

К проекту в Богородском округе отнеслись серьезно. Многие услуги, которые предлагает «Активное долголетие», адаптировали для удобства граждан. Например, на экскурсии в другие города Подмосковья теперь можно уехать не только из Ногинска. Жители Электроуглей, Обухова и Купавны будут отправляться из своих городов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы к чаепитию приурочили лекции по фитотерапии. Мы ушли от клубов, проводим уроки в колледжах с учителями информатики на более высоком уровне. Бизнес тоже работает активно. Бизнесмены дают тем, кто в проекте, скидку 10% на свои товары», — рассказал заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

Источник фото: телеканал «360»

В Богородском округе по программе «Активное долголетие» уже занимается около двух тысяч пенсионеров. Благодаря появлению клуба число участников возрастет. По словам первого зампреда правительства региона Ольги Забраловой, в Московской области до 1 марта 2020 года откроется более 60 подобных клубов, а до конца 2020 года они должны появиться во всех округах Подмосковья.