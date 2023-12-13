Подмосковье 13 декабря 2023, 20:30 Анатолий Торкунов: Мособлдума решит вопрос о формировании в Подмосковье муниципальных палат Фото: Антон Чернов

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На конференции к 30-летию Конституции и Мособлдумы выступил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов. По его словам, региональный парламент решает вопрос о создании муниципальных палат в Подмосковье.

Торкунов заявил, что Мособлдума одна из первых начала работать напрямую с избирателями. Также все инициативы Общественной палаты законодатели не оставили без внимания.

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«Областная дума приняла решение о наделении Общественной палаты правом законодательной инициативы. В области рассматривается вопрос о формировании муниципальных палат. Он не просто решается, но совершенно уверен, что такой закон будет принят», — отметил Торкунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил региональный парламент с 30-летием и отметил, что депутаты и представители Совета Федерации играют значительную роль в защите интересов страны.

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