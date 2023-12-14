Подмосковье 14 декабря 2023, 13:25 Анатолий Кузовкин из Коломны получил литературную премию имени Пришвина В. Соловьёва

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Писатель и журналист из Коломны Анатолий Кузовкин получил престижную литературную премию имени Михаила Пришвина в номинации «Краеведческо-публицистические произведения». На конкурс представили его книги, изданные в течение последних двух лет.

В. Соловьёва

За полвека творческой деятельности из-под пера Анатолия Кузовкина вышло более 80 книг и бессчетное число журнальных публикаций. Любимая тема — военная и трудовая история Коломны ХХ века, награды земляков.

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Одна из трех книг, представленных на соискание премии Пришвина, называется «Родиной награждены» и рассказывает об орденах, медалях и их обладателях.

Вторая книга — «Фотомиги» — это почти фотоальбом. Работая в газете, Анатолий Кузовкин делал много фото к своим новостям, и за долгие годы ценных снимков накопилось столько, что их хватило на отдельное издание.

В. Соловьёва

Третья книга — «Фотоприкосновения к судьбам людским». Героями этого собрания стали люди, часто — легендарные личности. Среди них адмирал, дважды Герой СССР Сергей Горшков. Детство его прошло в Коломне, он и потом приезжал в город. На снимке он на встрече с колхозниками.

«В середине лета мы получили письмо о том, что начинается прием документов на литературную премию имени Пришвина. У нас сразу возникла мысль попробовать, и даже уговорить Анатолия Ивановича. Мы были уверены, что его работы не останутся незамеченными. Радость от победы была общей», — рассказала заведующая краеведческим отделом Центральной городской библиотеки имени Королева Татьяна Форисенкова.

В. Соловьёва В. Соловьёва В. Соловьёва В. Соловьёва В. Соловьёва

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