Подмосковье 16 марта 2023, 09:05 Анастасия Волочкова в Мытищах познакомилась с юными танцорами своего спектакля «Балерина и кукла»

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Анастасия Волочкова посетила одну из частных школ в Мытищах. Там она познакомилась с юными танцорами, которые будут выступать с ней на одной сцене в спектакле «Балерина и кукла» 23 марта.

Ребята признались балерине, что готовятся к спектаклю уже давно, но волнение остается.

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«Я очень люблю встречать детей, я люблю встречать талантливых ребят. Сегодня я просто так приехала в школу, просто как друг, и пригласила ребят на мой спектакль в Мытищах. Я, как творческий человек, как балерина России, всегда нахожу этих талантливых ребятишек и приглашаю их для участия в своих спектаклях. Что, конечно же, становится для них радостью», — рассказала заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова.

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Ученики школы выступают на больших сценах и участвуют в конкурсах. Ребята получают всестороннее образование, посещают кружки рисования, танцев и гимнастики.

«Занимаемся все вместе с „Опорой России“ воспитанием нашего поколения и надеемся, что в большом перспективном будущем оно нас будет только радовать», — отметил председатель комиссии по образованию и делам молодежи в Общественной палате городского округа Мытищи Денис Бикбаев.

В конце встречи Анастасия Волочкова сделала общую фотографию с ребятами и подарила школе маленькие пуанты и книжку.

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