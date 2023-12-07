Подмосковье 07 декабря 2023, 16:06 Анастасия Пичугина из Солнечногорска примет участие во всероссийском съезде объединения «Движение первых» Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Ученица школы № 5 в Солнечногорске Анастасия Пичугина в составе делегации Московской области примет участие во всероссийском съезде объединения «Движение первых». Сегодня в этом молодежном движении состоит порядка 1000 юных жителей Солнечногорска.

Активисты движения из Солнечногорска стали участникам областной конференции делегатов первичных отделений. Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области. Участниками региональной конференции стали более 1000 активистов и специалистов движения, а также советники по воспитанию и представители власти.

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Председатель регионального штаба «Движения первых» Юрий Макеев выступил с отчетом о работе в 2023 году. По его словам, за год в Московской области открыли почти 1000 отделений, в движение вступили более 185 тысяч человек. Всего в движении по всей России состоит свыше четырех миллионов ребят.

«В городском округе Солнечногорск на сегодняшний день в „Движении первых“ состоят порядка 1000 ребят. Отделения открыты на базе всех школ округа», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

По результатам конференции активистка объединения «Движение первых» из Солнечногорска Анастасия Пичугина вошла в число делегатов, которые представят регион на втором всероссийском съезде организации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об особой заботе о многодетных в Подмосковье.

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