Подмосковье 14 августа 2023, 17:17 Анастасия Мыскина провела мастер-класс для теннисистов в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина провела мастер-класс для юных теннисистов в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках всероссийских соревнований по большому теннису «Кубок Подмосковья».

Праздник спорта начали с товарищеского матча. На корт вышли Анастасия Мыскина и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Они обыграли с счетом 4:3 руководителя спортивного комплекса «Балашиха» Сергея Щукина и мастера спорта Российской Федерации Катерину Петрову.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

После товарищеского матча Анастасия Мыскина провела мастер-класс для спортсменов. Она пожелала ребятам развиваться, всегда идти вперед к своим целям. Также она отметила отличную работу спортивного комплекса «Балашиха».

«Здорово, что проводятся такие турниры, а дети принимают в них участие. Этот спортивный комплекс в Балашихе многофункциональный. Мне понравился тренажерный зал, бассейн. Побольше бы таких», — сказала Анастасия Мыскина.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Всероссийские соревнования «Кубок Подмосковья» стартовали на кортах спортивного комплекса «Балашиха» 6 августа. Состязания проходят в одиночном и парном разрядах. В турнире участвуют 120 спортсменов старше 15 лет из 36 городов России. Среди участников 10 мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта.

«„Кубок Подмосковья“ позволит ребятам получить спортивные разряды», — сказал Сергей Юров.

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