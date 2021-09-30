Аналог зарубежного препарата для борьбы с последствиями химиотерапии создали в Дубне

Фармкомпания из Дубны наладила выпуск лекарства, которое поможет избавиться от негативных последствий лечения рака, а именно тошноты и рвоты. Раньше в этих целях использовали только зарубежные препараты.

«Это впервые воспроизведенный в России отечественный препарат, называется „Фасопропетант“. Он полностью соответствует стратегии импортозамещения, это в целом наша стратегия. Ну и помимо всего прочего, в России таких препаратов не было отечественного производства», — сказала генеральный директор фармацевтической компании Евгения Шапиро.

Позади 4 этапа клинических испытаний и сертификация. Впереди — госконтракты, аукционы и борьба за свой, отечественный рынок.

«Постараемся предложить наилучшую цену по сравнению с иностранными производителями и, во-вторых, мы готовы обеспечивать в том объеме рынок, в котором это потребуется. У нас строжайший контроль качества, поэтому мы полностью отвечаем за данный препарат», — добавила Евгения Шапиро.

В планах производителей не останавливаться и работать в направлении помощи онкобольным. Ведь наших препаратов на рынке практически нет, что существенно ограничивает доступ к жизненно важным лекарствам.