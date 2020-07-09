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    09 июля 2020, 22:05

    Анализ на наркотики в Клину будут делать за несколько часов

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Клину тест на наркотики будут проводить быстрее. В филиале Московского областного клинического наркодиспансера появилось новое оборудование. Оно позволит определить наличие наркотиков в организме за несколько часов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
    Анализ на наркотики в Клину будут делать за несколько часов

    В Клинском наркологическом диспансере появился газовый хромограф. Он выявляет наличие психоактивных и наркотических веществ в организме за несколько часов.

    «Исследование выполняется точно и быстро — результат доступен в течение нескольких часов. Причем выполнить анализ можно в том числе по волосу или ногтям, которые хранят в себе информацию об употребление запрещенных веществ дольше, чем другие биологические материалы», — уточнил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

    Химико-токсикологическая лаборатории в Клину сделает исследования доступными для жителей северо-западного направления Московской области. Тест смогут сдать жители городских округов Истра, Шаховская, Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Дубна.