Анализ на наркотики в Клину будут делать за несколько часов

В Клину тест на наркотики будут проводить быстрее. В филиале Московского областного клинического наркодиспансера появилось новое оборудование. Оно позволит определить наличие наркотиков в организме за несколько часов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В Клинском наркологическом диспансере появился газовый хромограф. Он выявляет наличие психоактивных и наркотических веществ в организме за несколько часов.

«Исследование выполняется точно и быстро — результат доступен в течение нескольких часов. Причем выполнить анализ можно в том числе по волосу или ногтям, которые хранят в себе информацию об употребление запрещенных веществ дольше, чем другие биологические материалы», — уточнил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Химико-токсикологическая лаборатории в Клину сделает исследования доступными для жителей северо-западного направления Московской области. Тест смогут сдать жители городских округов Истра, Шаховская, Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Дубна.