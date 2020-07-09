Анализ на наркотики в Клину будут делать за несколько часов
В Клинском наркологическом диспансере появился газовый хромограф. Он выявляет наличие психоактивных и наркотических веществ в организме за несколько часов.
«Исследование выполняется точно и быстро — результат доступен в течение нескольких часов. Причем выполнить анализ можно в том числе по волосу или ногтям, которые хранят в себе информацию об употребление запрещенных веществ дольше, чем другие биологические материалы», — уточнил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Химико-токсикологическая лаборатории в Клину сделает исследования доступными для жителей северо-западного направления Московской области. Тест смогут сдать жители городских округов Истра, Шаховская, Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Дубна.