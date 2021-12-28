Аналитики выяснили, у кого из операторов самый быстрый мобильный интернет в Подмосковье

Мобильный интернет в Московской области ставит рекорды. Средняя скорость составляет 36,5 мегабита в секунду в муниципалитетах и 40 — в столице. Свежей статистикой поделились аналитики «ТелекомДейли». По результатам исследования, самый быстрый мобильный интернет в Подмосковье — у абонентов МТС.

Для активных пользователей компания построила более 4 тысяч базовых станций в столичном регионе. И все это — за год.

«Наша цель — сделать так, чтобы наши клиенты имели возможность пользоваться как привычными, так и инновационными цифровыми сервисами повсеместно, везде, где бы ни находились: в городе, дома, в поездках по Подмосковью, на даче, в коттедже, где угодно», — сказал директор по стратегии и развитию МТС в московском регионе Дмитрий Поляков.

Источник фото: телеканал «360»

МТС анонсирует масштабную программу развития доступа в интернет, как мобильного, так и фиксированного, проще говоря, домашнего. Места для размещения новых базовых станций будут выбираться с учетом текущей нагрузки на сеть, появления новых строительных объектов и по обращениям абонентов. Скорость вырастет не только в крупных городах, но еще и на дачах, и в коттеджных поселках.

«Мы строим новое покрытие. Кроме того, что растет трафик, еще и увеличиваются темпы ввода нового жилья. Причем в ИЖС в Московской области это происходит опережающими темпами, мы это видим. Соответственно, у нас в планах — новое покрытие мобильной сети, также мы строим фиксированный интернет по нашей технологии GPON, которая является максимально передовой на данный момент», — сообщил Дмитрий Поляков.

Программа рассчитана на два года. Работа, учеба, отдых, возможность удаленного управления своим домом — МТС учел все пожелания абонентов. По итогам доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической сети получат жители 36 городов Московской области и несколько десятков населенных пунктов. С учетом уже действующей сети гигабитный интернет и современные цифровые сервисы получит половина населения региона.