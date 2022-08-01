Аналитики рассказали о предпочтениях в жанрах кино у жителей Подмосковья

Жители Москвы и Подмосковья стали чаще смотреть фильмы и сериалы дома. Аналитики онлайн-кинотеатра KION изучили запросы пользователей этим летом и отметили большой спрос на российские и турецкие сериалы.

Жители столицы и Подмосковья этим летом полюбили драмы — в отличии от других регионов, где предпочли семейные картины и комедии. В целом по России просмотр кино дома или в дороге стал популярнее, чем раньше, а главным трендом стали отечественные сериалы и новинки проката.

В топе региона по итогам первой половины лета оказался сериал про отношения AMORE MORE, где главные роли сыграли Андрей Бурковский, Яна Гладких и Александра Урсуляк. На втором месте — сериал про борьбу за справедливость Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» и комедийная картина о реалити-шоу «Нереалити» с Ольгой Дибцевой.

Среди зарубежных кинолент самой просматриваемой стала турецкая драма «Постучись в мою дверь», а второй по популярности — комедия «Повсюду ты» с Хью Лори — актером, знаменитым по главной роли в сериале «Доктор Хаус».

Если говорить о фильмах, то наиболее популярными среди жителей Московского региона оказались комедия «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком, драма Сергея Доброва «Дышите свободно», комедия «Приплыли!», а также выигравший «Оскар» мюзикл «Энканто» и польская драма «Эскортницы».

Возрос интерес и к документальному кино. Этим летом зрители предпочли фильм о пути музыканта «Баста. Суперигра», ленту о жизни предпринимателя «Илон Маск: настоящий железный человек», а также — о мифах чипизации «Чип внутри меня».

По данным аналитической платформы GfK, в среднем по России во втором квартале 2022 года пользовались подпиской на онлайн-кинотеатры, включая бесплатную и оформленную на пробный период, 42% горожан. KION входит в топ-5 по популярности.