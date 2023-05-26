Подмосковье 26 мая 2023, 10:35 Аналитический центр аэропорта Домодедово рассказал о доступных рейсах к морю аэропорт Домодедово

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К сезону отпусков в аэропорту Домодедово напомнили об открытых направлениях к морю. Каждую неделю из воздушной гавани вылетают к побережьям 430 самолетов.

Минтранс Подмосковья уточнил, что самым популярным направлением для отдыха остается побережье Черного моря — более 100 рейсов вылетают из аэропорта Домодедово в Сочи каждую неделю. Еще 69 самолетов везут туристов к берегу Финского залива, в Санкт-Петербург.

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На Балтийское море, в Калининград, можно отправиться на одном из 59 еженедельных рейсов. Еще 50 летят на Каспийское море.

Из зарубежных направлений лидирует Турция. Улететь на ее знаменитые курорты можно 45 раз в неделю. Путешественникам, выбирающим курорты Персидского залива, доступны полеты с регулярностью 70 рейсов в неделю.

Самолеты доставят также к берегам Мертвого, Красного и Эгейского морей, и к Атлантическому океану, в Касабланку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех летних культурных событиях в Подмосковье. Здесь же можно забронировать комфортабельный отель или живописный глэмпинг.

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