02 марта 2022, 17:39
Амурские тигрята родились в подмосковном цирке
Пополнение в составе питомцев произошло в цирке «Корона» городского округа Домодедово. Амурская тигрица Лада принесла двойню: мальчика и девочку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Тигрятам пока несколько недель, но они уже проявили себя как очень активные животные. После того, как подрастут, они продолжат цирковую работу своей матери.
Амурские тигры занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России.
Особи этого подвида считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе.