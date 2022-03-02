Амурские тигрята родились в подмосковном цирке

Пополнение в составе питомцев произошло в цирке «Корона» городского округа Домодедово. Амурская тигрица Лада принесла двойню: мальчика и девочку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Тигрятам пока несколько недель, но они уже проявили себя как очень активные животные. После того, как подрастут, они продолжат цирковую работу своей матери.

Амурские тигры занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России.

Особи этого подвида считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе.