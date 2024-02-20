Подмосковье 20 февраля 2024, 16:15 Амуницию для бойца СВО собрали в Мытищах по просьбе супруги пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Гуманитарную помощь бойцу специальной военной операции с позывным «Басмач» оказали в Мытищах. Для него закупили амуницию и необходимое оборудование.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с бойцом с позывным «Басмач» и его супругой. Полтора года доброволец находится в зоне специальной военной операции. Сейчас мужчина приехал домой к семье на время отпуска.

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Его супруга попросила администрацию оказать гуманитарную помощь. По ее запросу закупили прибор ночного видения, бронежилет, зимнюю форму, генератор, теплые вещи и тактические наушники.

Вскоре боец вернется на передовую с новой амуницией и письмами, которые школьники передали его сослуживцам ко Дню защитника Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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