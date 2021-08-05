Лесная амнистия, газификация и категория для медиков. Жителям Подмосковья рассказали о новых функциях на госуслугах

Более семи миллионов жителей Подмосковья пользуются региональным порталом госуслуг. В июле на сайте стало больше услуг, которые теперь можно получить онлайн.

Жители Подмосковья могут на госуслугах проверить, расположен ли земельный участок на территории лесного фонда. Согласно закону лесной амнистии, если участок отмечен в лесном реестре и едином госреестре недвижимости, то его принадлежность устанавливается по ЕГРН и документам о праве на землю. Все сведения можно привести в соответствие на портале.

Еще на госуслугах теперь можно заключить комплексный договор социальной газификации.Также можно онлайн получить субсидии для малого и среднего бизнеса. Речь идет о подписании соглашения на выплату для модернизации производства и уплаты первого взноса по лизингу. Потребуется только усиленная электронная подпись.

На портале медработники могут получить квалификационную категорию. При этом услугу теперь предоставляют в течение не 120 дней, а 90. Предпринимателям больше не придется получать бланк лицензии на розничную продажу алкоголя. Документ решили заменить записью в электронном реестре.

В Подмосковье запустили проект по цифровизации военкоматов. В режиме онлайн можно получить два вида справок всего за один день. Раньше документы предоставлялись в течение трех дней.