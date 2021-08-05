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    05 августа 2021, 04:24

    Лесная амнистия, газификация и категория для медиков. Жителям Подмосковья рассказали о новых функциях на госуслугах

    Дарья Бунякова

    Более семи миллионов жителей Подмосковья пользуются региональным порталом госуслуг. В июле на сайте стало больше услуг, которые теперь можно получить онлайн.

    Лесная амнистия, газификация и категория для медиков. Жителям Подмосковья рассказали о новых функциях на госуслугах

    Жители Подмосковья могут на госуслугах проверить, расположен ли земельный участок на территории лесного фонда. Согласно закону лесной амнистии, если участок отмечен в лесном реестре и едином госреестре недвижимости, то его принадлежность устанавливается по ЕГРН и документам о праве на землю. Все сведения можно привести в соответствие на портале.

    Еще на госуслугах теперь можно заключить комплексный договор социальной газификации.Также можно онлайн получить субсидии для малого и среднего бизнеса. Речь идет о подписании соглашения на выплату для модернизации производства и уплаты первого взноса по лизингу. Потребуется только усиленная электронная подпись.

    На портале медработники могут получить квалификационную категорию. При этом услугу теперь предоставляют в течение не 120 дней, а 90. Предпринимателям больше не придется получать бланк лицензии на розничную продажу алкоголя. Документ решили заменить записью в электронном реестре.

    В Подмосковье запустили проект по цифровизации военкоматов. В режиме онлайн можно получить два вида справок всего за один день. Раньше документы предоставлялись в течение трех дней.