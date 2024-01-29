Подмосковье 29 января 2024, 14:32 Амир Ковешников из Солнечногорска выступит на первенстве России по греко-римской борьбе Unsplash

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Борец из Солнечногорска Амир Ковешников представит Московскую область и Центральный федеральный округ на первенстве России по греко-римской борьбе. Ранее он стал победителем отборочного этапа в весовой категории 92 килограмма.

Спортсмен удачно прошел отборочный этап на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе в Тамбове. Всего за призовые места боролись более 300 юношей в возрасте до 16 лет из 12 регионов страны.

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Городской округ Солнечногорск в составе сборной Московской области представляли четыре борца из спортивной школы № 2. Подготовил ребят к соревнованиям тренер Владимир Косюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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