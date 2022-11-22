Подмосковье 22 ноября 2022, 10:01 Амфитеатр реконструировали в Юсуповском сквере Долгопрудного

Читать 360tv в

Юсуповский сквер в Долгопрудном в 2020 году победил во всероссийском конкурсе по благоустройству. С тех пор в сквере идет большая реконструкция. Совсем недавно открылся обновленный амфитеатр. Работы там велись с июня по октябрь.

Несколько лет подряд в амфитеатре отмечают все городские праздники, проводятся водные шоу и концертные программы. Теперь это место стало еще красивее, комфортнее и безопаснее.

Реклама

Здесь отремонтировали ротонды, построили теплый павильон для артистов и заменили фонари. Сам амфитеатр оснастили архитектурной подсветкой.

Реклама

Кроме того, появились два спуска. Один ведет от верхней площадки к павильону и сцене, другой — к храму. Их построили без ступеней для удобства родителей с колясками и маломобильных граждан.

«Первым этапом была реконструкция амфитеатра с павильоном, вторым этапом будет реконструкция сквера „Свадебный“, третий этап — это набережная. Все это будет проводиться в 2023 году», — рассказала главный специалист отдела архитектуры и развития территорий администрации городского округа Долгопрудный Лилия Дешалыт.

В следующем году проложат дорожки, которые ведут к Котовскому заливу. В сквере «Свадебный», излюбленном месте молодоженов, отремонтируют беседку и ротонды, установят лавочки и урны, заменят освещение и высадят новые растения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».