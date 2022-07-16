Амфитеатр появится у Дома культуры «Исток» во Фрязине

Второй этап благоустройства центральной части проходит в наукограде Фрязино. За ходом работ по благоустройству лично следит глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Глава округа рассказал, что данный проект благоустройства центральной части города реализуется в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

«Он рассчитан на три этапа. В 2021 году реализовали вот эту часть, где у нас расположены детские, спортивные площадки, различные зоны отдыха, скейт–парк в том числе. Для людей разных возрастов. Здесь могут и пожилые люди найти что-то для себя, и наши дети», — отметил Дмитрий Воробьев.

Площадки, возведенные в рамках проекта по благоустройству, оценили местные жители.

«Эта площадка очень нравится всем нашим жителям города. Это очень хорошее решение детского досуга. У меня есть младшая сестра, ей очень нравится, она каждый день ходит сюда гулять. И она очень довольна, как и все детки, которые сюда приходит. Здесь их очень много», — поделилась жительница Фрязино Диана Барабошкина.

Следующим этапом проекта станет постройка амфитеатра возле дома культуры «Исток».

«В данный момент при реализации второго этапа были проведены работы по укладке плитки на центральной части. Следующим этапом мы будем строить возле дома культуры „Исток“ амфитеатр и на данный момент будут устанавливаться мачты освещения», — сообщил генеральный подрядчик Игорь Васютык.

В данный момент на площадке в центре города уже установили зарядные устройства для гаджетов. Кроме того, здесь создадут все условия для людей с ограниченными возможностями.