Подмосковье 01 февраля 2024, 15:01 Амфитеатр и места отдыха обустроили на площади Металлургов в Ступине Министерство благоустройства Московской области

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Площадь Металлургов благоустроили в Ступине в 2022 году. Там обновили тротуарную плитку и фонтан, а также обустроили амфитеатр.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, на территории полностью заменили плитку, расширили пешеходную зону и обустроили амфитеатр. Новый облик получил существующий фонтан. Кроме того, на площади разместили копии горельефов анималиста Дмитрия Горлова.

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«У местных жителей был запрос на то, чтобы вдохнуть в территорию новую жизнь, сделать пространство не просто транзитной зоной, но и удобным местом для отдыха. В результате в городе появилась еще одна современная рекреационная зона», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории также сделали более удобной площадку вокруг монумента кузнецам-металлургам.

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