Амфитеатр и качели появятся рядом с Краеведческим музеем в Верее

Благоустройство пешеходной зоны на улице Кузнецкая гора проводят в Верее. Самый маленький город Подмосковья благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Масштабное благоустройство центральной части Вереи мы ведем поэтапно с 2020 года. Сначала благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды мы преобразили Советскую площадь. В прошлом году к 650-летию Вереи в рамках второго этапа благоустроили сквер Памяти. Сейчас в городе ведется третий этап благоустройства пешеходной зоны — этот проект также победил во Всероссийском конкурсе», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас на объекте работают 20 человек. Работы выполнены на 20% — завершены подготовительные и демонтажные работы. Специалисты выполняют установку свай для настила, укладывают бутовый камень, устанавливают бордюры и подготавливают грунт для укладки кабельной канализации.

«Основная идея благоустройства заключается в создании общедоступного многофункционального рекреационного пространства и насыщение его объектами, которые будут являться центрами притяжения, как для местного населения, так и гостей, с максимальным сохранением сложившейся исторической среды», — отметил Михаил Хайкин.

Кроме того, на территории Краеведческого музея планируют установить павильон летнего кафе, амфитеатр, а также террасу с видом на Городище и живописный берег реки. Такой ансамблю поможет гостям и жителям города окунуться в историческую атмосферу места и комфортно отдохнуть от городской суеты.

На территории музея также установят качели, перголу и смотровую площадку в виде деревянного настила. Предполагается, что здесь также появятся декоративные опоры освещения в единой исторической стилистике, камеры видеонаблюдения, и пункты зарядки гаджетов. Дополнительно на этой территории проведут озеленение.

Чтобы приблизить современный вид города к историческому его облику, принято решение о восстановлении бутовой кладки по улице Кузнецкая гора. А для удобства жителей предусмотрены идущие вдоль проезжей части тротуары с покрытием из бетонной плитки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует специальная программа для тех, кто хочет развивать локальный туризм. Такие инвесторы могут получить землю в Московской области всего за один рубль и реализовать свой проект.