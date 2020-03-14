Американский боксер Рой Джонс приехал в главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье, который сейчас строится. Там он почил память солдат Красной армии, которые погибли во время Второй мировой войны.

Боксер одобрил идею строительства этого храма. Спортсмен отметил, что он строится в «ознаменование 75-й годовщины Победы в самой кровопролитной в истории человечества войне». Джонс отметил, что российский народ чтит память своих отцов и дедов, которые отдали свои жизни ради мира для потомков. Многие страны поступают иначе: они умышленно забывают или искажают мировую историю, уничтожают памятники воинам-освободителям.

Считаю очень правильным оставить такую серьезную память. Это поможет объединить и сохранить на долгие века память миллионов человек о родных, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу Рой Джонс.

Боксер напомнил, что во время этой войны СССР и США выступали как союзники.