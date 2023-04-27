Подмосковье 27 апреля 2023, 14:20 Амбулаторный центр отремонтировали в Пушкино

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Завершились ремонтные работы в амбулатории № 1, расположенном в поселке Лесные Поляны Пушкинского городского округа. В учреждении получают медицинскую помощь порядка четырех тысяч жителей.

По словам главврача Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимира Мануйлова, амбулатория рассчитана на 50 посетителей в смену, доктора принимают пациентов всех возрастов. Ранее ремонт проходил в детском отделении, также специалисты провели работы и в других корпусах.

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«Ремонт выполнен в единой цветовой гамме, установлена новая медицинская мебель, организована комфортная зона ожидания приема врача. На проведение работ было направлено более 20 миллионов рублей», — добавил Мануйлов.

В амбулатории работают терапевтическое и педиатрическое отделения, а также процедурный, физиотерапевтический и гинекологический кабинеты. Также в центре расположен государственный аптечный пункт «Мосблмедсервис», где пациенты могут получить лекарственные препараты по имеющимся льготам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленную поликлинику № 1 в Реутове.

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