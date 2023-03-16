Подмосковье 16 марта 2023, 11:02 Амбулаторию запланировали построить в деревне Черной под Истрой

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева совместно с министром жилищной политики Московской области Инной Федотовой провела выездное совещание в деревне Черной. Главным вопросом встречи стало обеспечение жителей медицинской помощью. Для этого запланировали построить амбулаторию.

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Численность жителей деревни Черной с учетом планируемой застройки к 2026 году возрастет почти вдвое и составит более 20 тысяч человек. Сейчас жители вынуждены ездить в поликлиники в Дедовск и в Павловскую Слободу. Для пожилых людей и семей с маленькими детьми это неудобно. Решением станет полноценная амбулатория.

Инна Федотова и Татьяна Витушева в ходе выездного совещания осмотрели земельный участок, на котором можно построить амбулаторию. Также рассмотрели вариант выкупа готового здания, чтобы адаптировать его под медучреждение. Для реализации проекта предполагается привлечь финансирование застройщиков и использовать внебюджетные средства.

В качестве временного решения вопроса с медицинским обслуживанием жителей деревни Черной уже нашли помещение для кабинета врача общей практики и педиатра. Там же будет располагаться опорный участковый пункт полиции. Ремонтные работы в помещении завершатся к июлю, а работать в полном объеме учреждения начнут с сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капремонте больниц и открытии новых ФАПов в регионе. Многие из них сдают досрочно, в том числе фельдшерско-акушерские пункты в деревнях и селах.

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