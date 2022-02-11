Амбулаторию в поселке Ногинск-9 открыли после капитального ремонта
Амбулатория в поселке Ногинск-9 начала работать после капитального ремонта. Здесь обновили мебель, двери и отделку, все инженерные системы. Внутри есть детское и взрослое отделения.
Терапевты принимают уже более 100 человек за день. Детское отделение здесь изолировано от взрослого. Оно яркое, внутри сделали все для комфорта ребят.
У детского отделения появился свой вход — к нему протянули новый тротуар. Вскоре улучшат и освещение, рассказал глава городского округа Игорь Сухин.
По его словам, территория снаружи еще требует внимания, и он поручил у входа в детское отделение в ближайшее время установить дополнительный фонарь.
Когда погодные условия позволят, мы должны парковку сделать, и есть еще ряд моментов
Игорь Сухин.
За последнее время в поселке наладили освещение, заменив 210 фонарных столбов.
Амбулатория — один из 12 медицинских центров, которые за последний год отремонтировали в Богородском округе.
«Больше места стало, света. Новая мебель. Рассчитываем и на новое оборудование. Нам все очень нравится», — поделилась заведующая Дубровской амбулаторией Галина Соколова.
В этом году в Богородском округе спроектируют поликлинику на 500 визитов в смену. Она появится на 2-й Глуховской улице в Ногинске. Завершить строительство планируют в 2025-м.
Кроме того, отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Вишняково, Жилино и Горки, Тимково.
В поселке Ногинск-9 продолжаются работы по капитальному ремонту и утеплению фасадов многоквартирных домов.
«Из 40 домов 10 пока не вошли в план. Будем разговаривать с руководством Фонда капитального ремонта. Фонд более 700 миллионов на эти работы выделил — достаточно серьезную сумму для Ногинска-9», — сообщил глава округа Игорь Сухин.
Единственная проблема — некоторые против единообразия и отказываются от замены сайдинга на их балконах. Решили в ближайшее время провести собрание жильцов, чтобы найти компромисс.