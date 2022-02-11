Амбулаторию в поселке Ногинск-9 открыли после капитального ремонта

Амбулатория в поселке Ногинск-9 начала работать после капитального ремонта. Здесь обновили мебель, двери и отделку, все инженерные системы. Внутри есть детское и взрослое отделения.

Терапевты принимают уже более 100 человек за день. Детское отделение здесь изолировано от взрослого. Оно яркое, внутри сделали все для комфорта ребят.

У детского отделения появился свой вход — к нему протянули новый тротуар. Вскоре улучшат и освещение, рассказал глава городского округа Игорь Сухин.

По его словам, территория снаружи еще требует внимания, и он поручил у входа в детское отделение в ближайшее время установить дополнительный фонарь.

Когда погодные условия позволят, мы должны парковку сделать, и есть еще ряд моментов Игорь Сухин.

За последнее время в поселке наладили освещение, заменив 210 фонарных столбов.

Амбулатория — один из 12 медицинских центров, которые за последний год отремонтировали в Богородском округе.

«Больше места стало, света. Новая мебель. Рассчитываем и на новое оборудование. Нам все очень нравится», — поделилась заведующая Дубровской амбулаторией Галина Соколова.

В этом году в Богородском округе спроектируют поликлинику на 500 визитов в смену. Она появится на 2-й Глуховской улице в Ногинске. Завершить строительство планируют в 2025-м.

Кроме того, отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Вишняково, Жилино и Горки, Тимково.

В поселке Ногинск-9 продолжаются работы по капитальному ремонту и утеплению фасадов многоквартирных домов.

«Из 40 домов 10 пока не вошли в план. Будем разговаривать с руководством Фонда капитального ремонта. Фонд более 700 миллионов на эти работы выделил — достаточно серьезную сумму для Ногинска-9», — сообщил глава округа Игорь Сухин.

Единственная проблема — некоторые против единообразия и отказываются от замены сайдинга на их балконах. Решили в ближайшее время провести собрание жильцов, чтобы найти компромисс.