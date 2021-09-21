Амбулаторию поселка Газопроводск отремонтировали в Луховицах

В городском округе Луховицы отремонтировали амбулаторию поселка Газопроводск. Помещение стало комфортным для пациентов и медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева ремонтируют медицинские учреждения. В рамках программы обновили амбулаторию в поселке Газопроводск. Организация относится к Луховицкой больнице.

«Очень важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях. Отдельно хочу отметить, что на время проведения работ прием пациентов не прекращался», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Во время ремонта в амбулатории заменили окна и двери, систему водоснабжения, напольное покрытие, обновили входную группу.

«Ремонт — это всегда хорошо. В такое помещение и заходить приятно. Очень удобно, что сделали хороший пандус, теперь удобно заезжать с коляской», — поделилась впечатлениями жительница поселка Газопроводск Любовь Викторовна.