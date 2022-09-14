Инвестор помог отремонтировать амбулаторию и больничный пищеблок в Одинцове | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Инвестор помог отремонтировать амбулаторию и больничный пищеблок в Одинцове

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Группа компаний «Гранель» инвестировала 88 миллионов рублей в обновление двух объектов здравоохранения в городском округе Одинцово. Подробнее рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

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На средства инвестора выполнен капитальный ремонт Акуловской амбулатории в городе Кубинка-10. Работы обошлись в 50 миллионов рублей. Учреждение, рассчитанное на 80 посещений в смену, уже начало оказывать помощь пациентам. Здесь принимают педиатры, терапевты, гинекологи и стоматологи. К услугам посетителей — полноценный процедурный кабинет. 3364 местных жителя, из которых 961 ребенок, прикреплены к этому медицинскому учреждению.

Группа компаний «Гранель» также профинансировала капитальный ремонт пищеблока Звенигородского отделения Одинцовской городской больницы. Стоимость работ составила 38 миллионов рублей. Открыть новый объект планируется 16 сентября.

Ремонтные работы по обоим адресам были начаты весной этого года. Строители заменили полы, поставили новые окна и перегородки, переложили инженерные сети, смонтировали новую электрику, выполнили отделку во всех помещениях.

В сентябре после капремонта открылся Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах. Здесь появились новые отделения реанимации и эндокринологии, которые осмотрел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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