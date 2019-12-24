Амбулатории поселка Зеленоградский Пушкинского округа выделят 260 млн рублей на ремонт здания

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о выделении 260 миллионов рублей на завершение строительных работ в амбулатории поселка Зеленоградский. В следующем году в здании планируется закончить отделочные работы и оснастить лечебно-профилактическое учреждение медицинской мебелью и оборудованием.

История строительства амбулатории началась еще в 2011 году, когда с застройщиком новых многоэтажных домов был подписан инвестконтракт, где в качестве «обременения» (строительство социальной инфраструктуры) значилась двухэтажная амбулатория площадью более тысячи квадратных метров, рассчитанная на 75 посещений в смену.

«С учетом того, что прошло уже восемь лет, и цены за это время существенно изменились, застройщиком было принято решение, согласованное с руководством нашего округа, о сдаче здания без отделки. Мной было написано письмо в Министерство здравоохранения Московской области с просьбой о выделении денежных средств на завершение отделочных работ и оснащение амбулатории всем необходимым. Велись переговоры и с правительством Московской области. В результате губернатор принял положительное решение — наш объект попал в перечень учреждений, на которые будут выделены целевые деньги из областного бюджета», — сказал главный врач Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Владимир Мануйлов.

Мануйлов добавил, что распоряжение подписано и к концу следующего года появится новое современное здание амбулатории в Зеленоградском. Это будет хороший подарок жителям поселка. С вводом нового подразделения медпомощь в округе станет еще доступнее.